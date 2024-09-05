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        Demirci OSB'ye yatırımcı daveti

        Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak, yerli ve yabancı firmaları kurulması son aşamaya gelinen organize sanayi bölgesine (OSB) yatırıma davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:40
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        Demirci OSB'ye yatırımcı daveti
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        Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak, yerli ve yabancı firmaları kurulması son aşamaya gelinen organize sanayi bölgesine (OSB) yatırıma davet etti.

        Kabak, yazılı açıklamasında, 840 dönüm alanda karma üretim gerçekleştirecek olan Demirci OSB'de artık son aşamaya gelindiğini belirtti.

        OSB'nin yatırım teşviklerinde 4'üncü bölge konumunda olduğunu aktaran Kabak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "OSB yerleşim planı çalışmalarında son aşamaya gelindi ve ön tahsise açık bir durumdayız. Tarımsal üretim ve orman ürünleri çeşitliliği bu alanda ham maddeye erişim noktasında kolaylık sağlıyor. Demirci'de önemli miktarda üretimi yapılan zeytin, ceviz, badem, kiraz, elma, hünnap, Antep fıstığı ve kestane gibi ürünlerde ar-ge ve ür-ge çalışmaları yapılabilir. Demirci OSB, ürün işleme ve paketleme tesisi yatırımları için de oldukça uygun bir yatırım alanı olacak. Dolayısıyla yerli ve yabancı firmaları Demirci OSB'ye yatırıma davet ediyoruz."

        Demirci'nin tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde uzun yıllara dayanan birikimine dikkati çeken Kabak, yeni yatırımcılar için mevcut iş gücü potansiyelinin avantaj olduğuna işaret etti.

        Demirci'deki meslek liselerinin de güçlü olduğunu kaydeden Kabak, "Yine yatırımcılarımız okulun ilgili bölümlerinden iş yerlerine stajyer öğrenci alabilirler. Yatırımcı firmalarımız mezuniyet sonrasında da çalıştırmak üzere devlet desteği ile personel yetiştirme imkanı sağlanmış olacaklar. Yoğun bir genç nüfusumuz var. Dolayısıyla ilk gelen yatırımcılarımız her açıdan daha avantajlı olacaklar." ifadelerini kullandı.

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