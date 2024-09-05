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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:00
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        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 45 ATL 946 plakalı otomobil ile 34 RC 770 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu cezaevi kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 8 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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