Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 45 ATL 946 plakalı otomobil ile 34 RC 770 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu cezaevi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 8 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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