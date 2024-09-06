Manisa'da sokakta tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ali İhsan Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Barbaros Mahallesi 4460 Sokak'ta silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ali İhsan Ö'nün (18) göğsünden ve bacağından pompalı tüfekle vurulduğunu belirledi.

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