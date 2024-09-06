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        Manisa'da sokakta tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:11
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        Manisa'da sokakta tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Barbaros Mahallesi 4460 Sokak'ta silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ali İhsan Ö'nün (18) göğsünden ve bacağından pompalı tüfekle vurulduğunu belirledi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ali İhsan Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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