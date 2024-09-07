Manisa'da cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Selendi ilçesindeki cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Manisa'nın Selendi ilçesindeki cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beypınar Mahallesi'ndeki Beypınar Camisi yanındaki iki katlı lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden cami imamı H.A. ve eşi E.A. binayı tahliye etti.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami lojmanı kullanılamaz hale geldi.
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