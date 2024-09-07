Manisa'da çalıntı otomobilde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, çaldıkları otomobilde 1'i kadın 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, çaldıkları otomobilde 1'i kadın 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Alınan bilgiye göre, çalıntı araç ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 34 KGM 234 plakalı otomobili Ankara-İzmir kara yolu Değirmen Kavşağı'nda durdurdu.
Araçtaki aramada, 2'si bagajda, 1'i kadın 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyete götürülen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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