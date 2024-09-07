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        Manisa'da çalıntı otomobilde 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, çaldıkları otomobilde 1'i kadın 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:47
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        Manisa'da çalıntı otomobilde 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, çaldıkları otomobilde 1'i kadın 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Alınan bilgiye göre, çalıntı araç ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 34 KGM 234 plakalı otomobili Ankara-İzmir kara yolu Değirmen Kavşağı'nda durdurdu.

        Araçtaki aramada, 2'si bagajda, 1'i kadın 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Emniyete götürülen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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