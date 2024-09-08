Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı

Töreni Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve protokol üyeleri takip etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve konuk Bayat Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün dans gösterisi sunduğu törende, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandoları da gösteri yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, törende bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.