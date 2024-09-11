Sarıgöl'de sağanak sergideki kuru üzümlerde hasara neden oldu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak kuru üzüm üretimine zarar verdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak kuru üzüm üretimine zarar verdi.
Sağanak ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı evlerin zemin katlarını su bastı.
Sağanak nedeniyle kurutulmaya bırakılan sergilerdeki üzümler de hasar gördü.
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