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        Sarıgöl'de sağanak sergideki kuru üzümlerde hasara neden oldu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak kuru üzüm üretimine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:26
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        Sarıgöl'de sağanak sergideki kuru üzümlerde hasara neden oldu
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak kuru üzüm üretimine zarar verdi.

        Sağanak ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı evlerin zemin katlarını su bastı.

        Sağanak nedeniyle kurutulmaya bırakılan sergilerdeki üzümler de hasar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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