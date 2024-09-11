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        Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:59 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:04
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        Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        B.A. (20) idaresindeki 20 DJ 583 plakalı otomobil, Denizli-Alaşehir kara yolunun Delemenler Mahallesi yakınında yolun karşısındaki aracına besi yemi taşıdığı sırada İmdat Gündoğ'a (60) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servi ekipleri yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri de otomobil sürücüsü B.A'yı gözaltına aldı.

        Gündoğ'unun Serinyaya Mahallesi'nde yaşadığı ve beslediği küçükbaş veya büyükbaş hayvanlarına yem almak için mahalleye geldiği öğrenildi.

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        Galeri

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