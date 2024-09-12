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        Manisa'da vinç operatörü damat, gelini görev yaptığı vinçle nikaha götürdü

        Manisa'da vinç operatörlüğü yapan 31 yaşındaki Doğan Çoban, süsleyerek düğün aracı haline getirdiği vinçle gelini evinden alarak nikah salonuna götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:02 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:02
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        Manisa'da vinç operatörü damat, gelini görev yaptığı vinçle nikaha götürdü
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        Manisa'da vinç operatörlüğü yapan 31 yaşındaki Doğan Çoban, süsleyerek düğün aracı haline getirdiği vinçle gelini evinden alarak nikah salonuna götürdü.

        Manisa'da 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan Doğan Çoban, evleneceği Funda Akar'ın evine çalıştığı vinçle geldi.

        Karşısında süslenerek düğün aracı haline getirilen vinci görünce şaşıran Funda Akar'ı elinden tutarak araca bindiren Çoban, eşlik eden araçlarla konvoy yaparak nikah töreninin yapılacağı Yunus Emre Millet Çarşısı'na geçti.

        Nikahları kıyılan genç çift, ömür boyu mutluluğa imza attı.

        Damat Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada sıra dışı bir gelin alma merasimi yapmayı planladığını belirterek, "Gündelik hayattan farklı olsun diye böyle bir şey düşündüm. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel olur, eşimle mutlu oluruz." dedi.

        Gelin Funda Akar da konudan haberi olmadığını, şaşırdığını dile getirerek, "Bu hayatta bana her zaman mutluluğu yaşatıyor. Şu an da öyle, iyi ki hayatımda. Sonsuza kadar mutlu oluruz inşallah." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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