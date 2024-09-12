Manisa'da vinç operatörü damat, gelini görev yaptığı vinçle nikaha götürdü

Manisa'da vinç operatörlüğü yapan 31 yaşındaki Doğan Çoban, süsleyerek düğün aracı haline getirdiği vinçle gelini evinden alarak nikah salonuna götürdü.

Manisa'da 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan Doğan Çoban, evleneceği Funda Akar'ın evine çalıştığı vinçle geldi.

Karşısında süslenerek düğün aracı haline getirilen vinci görünce şaşıran Funda Akar'ı elinden tutarak araca bindiren Çoban, eşlik eden araçlarla konvoy yaparak nikah töreninin yapılacağı Yunus Emre Millet Çarşısı'na geçti.

Nikahları kıyılan genç çift, ömür boyu mutluluğa imza attı.

Damat Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada sıra dışı bir gelin alma merasimi yapmayı planladığını belirterek, "Gündelik hayattan farklı olsun diye böyle bir şey düşündüm. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel olur, eşimle mutlu oluruz." dedi.

Gelin Funda Akar da konudan haberi olmadığını, şaşırdığını dile getirerek, "Bu hayatta bana her zaman mutluluğu yaşatıyor. Şu an da öyle, iyi ki hayatımda. Sonsuza kadar mutlu oluruz inşallah." diye konuştu.