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        Kırkağaç'ta en güzel kavun yarışması yapıldı

        Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşun 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında en güzel kavun yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:27
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        Kırkağaç'ta en güzel kavun yarışması yapıldı
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        Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşun 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında en güzel kavun yarışması düzenlendi.

        Çam Festival Alanı'nda düzenlenen yarışmada 12 üreticinin yetiştirdiği "Altınbaş" ve "Sarı Dilim" cinsi 24 kavun yarıştı.

        Jüri üyeleri kavunları büyüklük, renk, tat ve aroma kriterlerine göre değerlendirdi.

        Hamitli Mahallesinden İsmail Taşcı birincilik ödülüne layık görüldü. İkinciliği Mustafa Öztaşcı, üçüncülüğü İsmail Yaşlı elde etti.

        Ödüller protokol üyelerince sahiplerine verildi.

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