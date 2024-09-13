Manisa'da aranan hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 24 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 24 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan firari Y.A'nın (38) Durasıllı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.A. ardından cezaevine teslim edildi.
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