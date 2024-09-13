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        Manisa'da aranan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 24 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:20
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        Manisa'da aranan hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 24 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olan firari Y.A'nın (38) Durasıllı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.A. ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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