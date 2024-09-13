Hizmet-İş Sendikası'ndan Yunusemre Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara tepki

Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanlığı, Yunusemre Belediyesi'nde işten çıkarılan ve görev yerleri değiştirilen çalışanlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Yunusemre Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, yetkili sendika oldukları Yunusemre Belediyesi'nde bazı üyelerinin işten çıkarıldığını belirtti.

Her yerel seçim sonrası parti değişikliği yaşanan belediyelerde görülen işten çıkarmaların toplumsal sorunlara yol açtığını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"200’den fazla arkadaşımız keyfi gerekçelerle, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır. Belediye başkanlarının asli görevi, kendisine yetkiyi veren vatandaşlara hizmet üretmektir. 31 Mart Seçimleri sonrası Yunusemre Belediye Başkanı olarak seçilen Semih Balaban, Yunusemre’ye hizmet etmek yerine, emekçi arkadaşlarımızın iş akdini haksız yere feshetmiştir. Belediye emekçilerini nasıl mağdur edebilirimin derdine düşmüştür. Yunusemre’de yerel seçimlerden bugüne, kadar geçen sürede, belediye emekçisi arkadaşlarımız siyasi görüşleri nedeniyle haksız yere işlerinden edilmiştir." diye konuştu.