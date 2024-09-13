Manisa'da okulda fenalaşan 11 yaşındaki çocuk öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde fenalaşan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Mert Kaymak (11), okul bahçesinde beden eğitimi dersinde yaptıkları ısınma hareketleri sırasında baygınlık geçirdi.
Öğretmeni Berkay Ali Akkaya, yere düşen Kaymak'a müdahale etti, ardından sağlık ekiplerine bilgi verildi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Mert Kaymak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaymak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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