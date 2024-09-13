Manisa FK, Ayberk Karapo'yu Çaykur Rizespor'a kiraladı

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Ayberk Karapo'nun satın alma opsiyonuyla Çaykur Rizespor’a kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Manisa topraklarında doğan, Manisa’dan yetişen Ayberk Karapo’ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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