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        Manisa FK, Hataysporlu Hodzic'i kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Atakaş Hatayspor'dan Bosna Hersekli Armin Hodzic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:59
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        Manisa FK, Hataysporlu Hodzic'i kiraladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Atakaş Hatayspor'dan Bosna Hersekli Armin Hodzic'i kadrosuna kattı.

        Manisa FK'den yapılan açıklamada, oyuncunun 1 yıl geçici transferi konusunda Hatayspor ile anlaşma sağlandığı, Hodzic’in imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

        Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde ve kupada 28 maçta 3 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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