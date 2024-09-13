Manisa'da okul müdürüne velinin silahlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı

Telefonla görüştüğü okul müdürü Örnek'i tehdit edip, okulun bahçesine çağıran S.T. yanında getirdiği tabancayla Örnek'e bir el ateş etti. S.T, silahının tutukluluk yapması üzerine aracına binerek okulun önünden uzaklaştı. Kurşunun isabet etmediği okul müdürü Örnek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulundaki çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile telefonda tartışan veli S.T. geçen çarşamba aracıyla okulun önüne geldi.

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