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        Manisa'da okulda fenalaşıp hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Alaşehir'de okul bahçesinde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:22
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        Manisa'da okulda fenalaşıp hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi
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        Alaşehir'de okul bahçesinde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan 11 yaşındaki Mert Kaymak'ın cenazesi, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Küçük çocuğunun cenazesi, evinin önünde edilen duanın ardından Yukarı Pazar Camisi'ne götürüldü. 5 çocuklu ailesinin ortanca çocuğu olan Kaymak'ın cenazesi Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından kıldırılan cenaze namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze töreninde anne Ayşe ile baba Rıfat Kaymak ve kardeşlerin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

        Törene, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Mert Kaymak'ın eğitim gördüğü Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu'nun idareci ve öğretmenleri, okul arkadaşları da katıldı.

        - Olay

        Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mert Kaymak (11), dün okul bahçesinde beden eğitimi dersinde yaptıkları ısınma hareketleri sırasında baygınlık geçirmiş, öğretmeninin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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