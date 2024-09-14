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        Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:01
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        Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Enes Ege Akkeçi (14) idaresindeki 45 ARZ 302 plakalı motosiklet, Sarıpınar Mahallesi altgeçit mevkisinde Murat U. yönetimindeki 49 AN 787 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akkeçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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