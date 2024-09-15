Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, motosikletli yunus timleri, Dinçer Mahallesi Yeni Cami Caddesinde şüpheli üzerine bir motosikleti durdurdu.
Sürücü K.E'nin (25) yapılan üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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