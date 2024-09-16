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        Bisikletiyle dünyayı gezen Hollandalı genç Manisa'ya ulaştı

        Bisikletiyle çeşitli ülkeleri gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:58
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        Bisikletiyle dünyayı gezen Hollandalı genç Manisa'ya ulaştı
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        Bisikletiyle çeşitli ülkeleri gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi.

        Edirne üzerinden Türkiye'ye gelen Alta, Demirci'de ilçe girişindeki kahvehanede dinlendi, Türk kahvesi, çay ve pidenin lezzetini tattı.

        Alta, amacının dünyayı gezmek olduğunu belirterek, bugüne kadar 3 bin 845 kilometre pedal çevirdiğini anlattı. Hollanda'dan 15 Mayıs'ta yola çıktığını kaydeden üniversite öğrencisi Alta, turu boyunca Almanya, Çekya, Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek ve Yunanistan'a gittiğini söyledi.

        Alta, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceğini, turunu orada bitirerek hava yoluyla ülkesine döneceğini söyledi.

        İlçeyi gezen Alta daha sonra Uşak yönüne ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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