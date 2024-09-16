Manisa'da su çalıştayı başladı

Manisa'da şehrin su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilirliği amacıyla düzenlenen su çalıştayı başladı.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, suyun hayati öneme sahip olduğunu belirterek, susuzluğun pek çok toplumsal olayın ve hastalığın sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

Zeyrek, su sorununun Manisa'yı besleyen Gediz Ovası'nı da olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Su kaynakları sonsuz değil. Üstelik yeni kaynaklar bulmamız da mümkün değil. O halde tüm paydaşlar ve yurttaşlar olarak acil önlem almalıyız. Bu kullanım ezberine, tüketim alışkanlığına son vermeliyiz. Tarımsal üretimden başlayarak, tüketim alışkanlarımıza kadar ne varsa gözden geçirmeliyiz. Başta yağmur suyu hasadı olmak üzere, su geri dönüşümünü bir an önce hayata geçirmeliyiz."

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi 3. Bölge Havza Planları Çalışma Grubu Sorumlusu Gökçen Gökdereli de "Gediz Havzası Eylem Planı" konulu sunum yaptı.