Yunusemre'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sürücü H.D'nin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 10 fişek bulundu. H.D'nin silahlı tehdit ve mala zarar verme suçlarından arandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, İzmir Caddesi üzerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

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