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        Yunusemre'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:50
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        Yunusemre'de ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, İzmir Caddesi üzerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

        Sürücü H.D'nin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 10 fişek bulundu. H.D'nin silahlı tehdit ve mala zarar verme suçlarından arandığı belirlendi.

        H.D. ve araçtaki A.G. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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