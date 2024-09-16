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        Manisa'da ciple çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:32
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        Manisa'da ciple çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        75. Yıl Bulvarı'nda seyreden Sadettin G'nin kullandığı 35 CBR 969 plakalı motosiklet ile 5048. Sokak'tan ters yönde ilerleyerek Menemen Caddesi Kavşağı’na çıkan İ.Ö’nün idaresindeki 45 ARZ 161 plakalı cip çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Sadettin G. ile yolcu Sebahattin E. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan trafik kazası, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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