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        Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 16.09.2024 - 21:08
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        Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Mustafa Tatlı'nın (84) kullandığı traktör Kadıdağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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