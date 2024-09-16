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        90 yaşındaki 3 arkadaş uzun ömürlerini "tarhanaya ve dostluğa" borçlu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Pakize Tosun, Ümmü Kılıç ve Ümmü Ergin, 90 yaşında olmalarına rağmen zinde bir hayat sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:48
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        90 yaşındaki 3 arkadaş uzun ömürlerini "tarhanaya ve dostluğa" borçlu
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Pakize Tosun, Ümmü Kılıç ve Ümmü Ergin, 90 yaşında olmalarına rağmen zinde bir hayat sürüyor.

        Dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu Dadağlı Mahallesi'nde, Tosun, Kılıç ve Ergin, uzun ve sağlıklı hayatın sırlarını paylaştı.

        Kış hazırlıkları kapsamında geleneksel yöntemlerle yaptıkları tarhananın hem sağlıklı hem de faydalı bir gıda olduğunu belirten üçlü, bu gıdanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve içerdiği yüksek besin değerleriyle vücudu hastalıklara karşı koruduğunu ifade etti.

        Tarhana yapımını bir ritüel haline getiren üç komşu, bu gıdayı çocukluklarından beri tükettiklerini söyledi.

        Hazırlık sürecinin ardından sabahın erken saatlerinde gelinleriyle evlerinin üstündeki beton zemine yaş tarhanaları sererek kurutmaya başlayan üçlü, bu geleneği sürdürmenin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarına katkı sağladığını vurguladı.

        - "Doğal gıdalar ve dostluk en büyük sırrımız"

        Tarhananın yanı sıra doğal beslenmenin de önemine değinen Ümmü Kılıç, "Eskiden beri doğal gıdalarla besleniyoruz. Evde yaptığımız her şey sağlıklı ve katkısız. Bunun yanında komşularımızla sürekli birlikte olmamız, sohbet etmemiz ve iş yapmamız da bizi zinde tutuyor." dedi.

        Ümmü Ergin ise, "Her sabah birlikte çalışıyor, birlikte yiyoruz. Bu da bizi hem bedenen hem de ruhen dinç tutuyor." diye ekledi.

        - İçerdiği probiyotiklerle sindirimi düzenliyor

        Tarhana; protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin kaynağı olarak biliniyor. Fermente edilerek yapılan tarhana, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyici etkisiyle ön plana çıkıyor.

        Beslenme uzmanları, tarhananın içerdiği probiyotiklerle sindirimi düzenlediğini, vitamin ve mineral açısından zengin içeriğiyle vücut direncini artırdığını belirtiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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