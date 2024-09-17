Manisa'da bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesik halde kedi cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.