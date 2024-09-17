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        Manisa'da bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bacakları kesilmiş kedi cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:00
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        Manisa'da bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bacakları kesilmiş kedi cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Adnan Menderes Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesik halde kedi cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Veteriner incelemesinde, kedinin 4 bacağının kesici aletle eklem yerlerinden kesildiği belirlendi.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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