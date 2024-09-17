Şehzadeler'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yarhasanlar Mahallesi 2108. Sokak'ta, D.U. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Ç.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.U. tabancayla M.Ç.S'ye ateş açtı. Yaralanan M.Ç.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
D.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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