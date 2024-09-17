Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak.

Ayşe Begüm Onbaşı için düzenlenen imza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, dünya ve Avrupa şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’yı yeniden kulüp bünyesinde görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Turbil, milli sporcuyla her zaman gurur duyduklarını belirterek, "Bundan sonra da birçok başarıya imza atacak." dedi.

​​​​​​​Manisa Büyükşehir Belediyespor'a döndüğü için mutluğunu ifade eden Ayşe Begüm Onbaşı da "Burada çok güzel başarılar elde etmiştim. Şimdi tekrar başarılar elde etmek için çalışacağız. Buradaki mantaliteyle verilen değer, gerçekten çok güzel ve çok kıymetli. Bir sporcu olarak bunları görebilmek çok büyük mutluluk." diye konuştu.