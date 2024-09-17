Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'de Hodzic büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Armin Hodzic, "Burada arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'de Hodzic büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Armin Hodzic, "Burada arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

        Hodzic, kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Manisa FK ailesine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada takım arkadaşlarımla büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        24 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, İspanya'da Alcorcon, Portekiz'de Estoril ve Bosna Hersek'te Zeljeznicar formaları giydikten sonra Atakaş Hatayspor'a transfer olmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyes...
        Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyes...
        Somaspor'da Güraçar oyundan memnun
        Somaspor'da Güraçar oyundan memnun
        Manisa FK galibiyetleri gurbette aldı
        Manisa FK galibiyetleri gurbette aldı
        Şehzadeler'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Şehzadeler'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Manisa'da bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu
        Manisa'da bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu
        Kırkağaç kavunu kış sofraları için hazırlanıyor
        Kırkağaç kavunu kış sofraları için hazırlanıyor