Trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Ürüm, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde Türk bayrağına sarılarak gözyaşı döken ve hamile olduğu öğrenilen Ürüm'ün eşi Kübra Ürüm ile annesi Dudu Ürüm'ü yakınları teskin etmeye çalıştı.

Törene Kaymakam Mustafa İlker Kara, Belediye Başkanı Murat Daban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri katıldı.

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