Manisa'da firari hükümlü yakalandı
Manisa'da, hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Manisa'da, hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunan S.D'nin (27) bulunduğu adresi belirledi.
S.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.