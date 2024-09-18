Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        İkametteki aramalarda 1208 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan N.D. (48) emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        Manisa FK Hodzic için imza töreni gerçekleştirdi
        Manisa FK Hodzic için imza töreni gerçekleştirdi
        Manisa'da firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da firari hükümlü yakalandı
        KKTC'de kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
        KKTC'de kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
        Trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Ürüm, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı...
        Trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Ürüm, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı...
        Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
        Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
        6'ncı kattan düşen Alya bebek hayata tutundu
        6'ncı kattan düşen Alya bebek hayata tutundu