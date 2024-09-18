Ürdün'de yapılan caminin ahşap dekorasyonu ve halıları Demirci'den
Ürdün'ün İrbid kentinde yeni inşa edilen caminin ahşap dekorasyonu ve halıları, Demircili firma tarafından yapıldı.
Ürdün'ün İrbid kentinde yeni inşa edilen caminin ahşap dekorasyonu ve halıları, Demircili firma tarafından yapıldı.
Nabell Abdullah Camisi için Demirci'de dokunan Selçuklu motiflerindeki 500 metrekarelik halının döşemesi gerçekleştirildi.
Caminin ahşap dekorasyon, mermer, ısıtma gibi işleri de aynı firma tarafından tamamlandı.
Firmanın yönetim kurulu başkanı Metin Kıran, Demirci'nin cami ve otel halıcılığının yanı sıra cami ahşapları alanında da önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.