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        Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:41 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:49
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        Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.

        Hasan Beşer'in (58) kullandığı 35 BCV 796 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Uşak kara yolu Kovukdere mevkisinde Mehmet Kaya idaresindeki 63 AGC 126 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Beşer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hafif ticari araçtaki görme engelli İsmail Çelik (59) itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa konuldu.

        Salihli Devlet Hastanesine götürülen Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Beşer'in cesedi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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