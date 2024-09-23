Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu, 2 çocuğunun annesi eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:53 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu, 2 çocuğunun annesi eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan E, (40) Manisa Adliyesine sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Gökhan E, ifadesinde, boşanma aşamasında oldukları için eşiyle ayrı yaşadıklarını, dün akşam Selda E'nin (39) evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olmadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Dün akşam Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda E. (39) ile boşanma aşamasında olduğu eşi G.E. (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

        Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Gökhan E, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya rekor bedelle satıldı
        TİGEM'in açık artırmasında Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya rekor bedelle satıldı
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın 'alkol' savunmasına hakimden tep...
        Hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven sanığın 'alkol' savunmasına hakimden tep...
        Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Salihli'de tütün kaçakçılığı operasyonu
        Salihli'de tütün kaçakçılığı operasyonu
        Demirci - Salihli yolunda asfaltlama çalışmalarına başlandı
        Demirci - Salihli yolunda asfaltlama çalışmalarına başlandı
        Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede
        Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede
        Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanık hakim karşısında
        Manisa'da birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanık hakim karşısında