Manisa'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi tutuklandı

Dün akşam Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda E. (39) ile boşanma aşamasında olduğu eşi G.E. (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Gökhan E, ifadesinde, boşanma aşamasında oldukları için eşiyle ayrı yaşadıklarını, dün akşam Selda E'nin (39) evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olmadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.