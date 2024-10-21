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        GÜNCELLEME - Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:33
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        GÜNCELLEME - Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda, Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Alim Avcı (55), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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