Manisa'da iş yerindeki cinayete ilişkin yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin sığındığı iş yerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aşık Veysel Caddesi'nde husumetliler E.Y. ile S.T. arasında başlayan kavgadan kaçarak, caddedeki bir işyerine sığınan E.Y'nin tabancayla öldürülmesine ilişkin yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. (32), A.Ş. (32) ve C.A. (25) tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların ifadelerinde, zarar ettikleri bir ticaret nedeniyle maktul ile aralarında anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu nedenle kavganın başladığını öne sürdükleri öğrenildi.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 13 Aralık'ta aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen E.Y. ve S.T. yanındaki arkadaşlarıyla tartışmış, çıkan kavgada E.Y. bir iş yerine sığınmış, ardından giden S.T. iş yerindeki E.Y'ye tabancayla ateş açıp kaçmıştı.