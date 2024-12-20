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        GÜNCELLEME - Manisa'da 17 gün önce eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık'ta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan ve bugün hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:14
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        GÜNCELLEME - Manisa'da 17 gün önce eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık'ta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan ve bugün hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

        Turgutlu Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehtap Y. (37), 17 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

        Mehtap Y'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından alınarak Turgutlu İlçe Kabristanlığı'na getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından kabristanlığa defnedildi.

        Cenaze törenine Mehtap Y'nin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Müftüsü Ömer Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Can Temizel, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma ve vatandaşlar katıldı.

        3 Aralık'ta bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Y'nin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya giden M.Y. (42), konuşma bahanesiyle dışarı çağırdığı Mehtap Y'ye tabancayla ateş etmişti.

        Ağır yaralanan Mehtap Y. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan M.Y. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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