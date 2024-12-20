GÜNCELLEME - Manisa'da 17 gün önce eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

3 Aralık'ta bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Y'nin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya giden M.Y. (42), konuşma bahanesiyle dışarı çağırdığı Mehtap Y'ye tabancayla ateş etmişti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık'ta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurulan ve bugün hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

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