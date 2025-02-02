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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyon şoförü tutuklandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:46
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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyon şoförü tutuklandı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı.

        İzmir-Uşak kara yolunun Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.V'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen B.V. (60), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kula içesinde 2 Şubat'ta, Cevdet Gökdemir (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel'in (64) kullandığı 23 AET 955 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolunda tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpmıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan 3 kişi ile kamyonetin sürücüsü Gökdemir yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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