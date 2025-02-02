Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kamyon şoförü tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı.
İzmir-Uşak kara yolunun Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.V'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen B.V. (60), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kula içesinde 2 Şubat'ta, Cevdet Gökdemir (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel'in (64) kullandığı 23 AET 955 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolunda tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpmıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan 3 kişi ile kamyonetin sürücüsü Gökdemir yaralanmıştı.
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