Demirci'de her gün 300 kişiye yemek ulaştırılacak

Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hastaların evlerine 3 çeşit yemek ulaştıracaklarını ifade ederek, "Bu hizmetimiz ramazan ayı sonrasında da yıl boyunca devam edecek." dedi.

Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiye iftar için yemek götürecek.

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