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        Demirci'de her gün 300 kişiye yemek ulaştırılacak

        Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiye iftar için yemek götürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:35
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        Demirci'de her gün 300 kişiye yemek ulaştırılacak
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        Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiye iftar için yemek götürecek.

        Belediye, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar hazırlanması amacıyla aşevi kurdu.

        Burada hazırlanan yemekler, belediye görevlilerince vatandaşların evlerine götürülecek.

        Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hastaların evlerine 3 çeşit yemek ulaştıracaklarını ifade ederek, "Bu hizmetimiz ramazan ayı sonrasında da yıl boyunca devam edecek." dedi.

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