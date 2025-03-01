Demirci'de her gün 300 kişiye yemek ulaştırılacak
Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiye iftar için yemek götürecek.
Demirci Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiye iftar için yemek götürecek.
Belediye, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar hazırlanması amacıyla aşevi kurdu.
Burada hazırlanan yemekler, belediye görevlilerince vatandaşların evlerine götürülecek.
Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hastaların evlerine 3 çeşit yemek ulaştıracaklarını ifade ederek, "Bu hizmetimiz ramazan ayı sonrasında da yıl boyunca devam edecek." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.