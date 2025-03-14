Manisa'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Salihli-Köprübaşı kara yolunun Taytan Mahallesi mevkisinde Y.E. (72) yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 35 T 1262 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Y.E. ile H.Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Menekşe Ertuğrul'un cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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