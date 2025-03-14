Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Salihli-Köprübaşı kara yolunun Taytan Mahallesi mevkisinde Y.E. (72) yönetimindeki 45 SH 207 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 35 T 1262 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

        Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Y.E. ile H.Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Menekşe Ertuğrul'un cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey yakalandı
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Elektrik direğinde akıma kapıldı
        Fenerbahçe'den penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'den penaltı isyanı!
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İstanbul'da hava kirliliği
        İstanbul'da hava kirliliği
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Ters oturduğu salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Ters oturduğu salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa Basket'in Avrupa'da şansı sürüyor
        Manisa Basket'in Avrupa'da şansı sürüyor
        Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
        Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
        Manisa'da koyun tek batında 5 kuzu doğurdu
        Manisa'da koyun tek batında 5 kuzu doğurdu
        Manisa'da üniversite öğrencileri hurda metallerden leyleklere yuva yaptı
        Manisa'da üniversite öğrencileri hurda metallerden leyleklere yuva yaptı