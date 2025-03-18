Basketbol: Şampiyonlar Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) Saverio Lanzarini (İtalya) Mihkel Manniste (Estonya)
Manisa Basket Divissa: Chiozza 14, Acuil 22, Besson 15, Thomas 17, Yunus Emre Sonsırma 5, Leon Apaydın, Cengizhan İvedi 2, White Jr. 20, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2
Unicaja Malaga : Perez 2, Taylor 33, Barreiro 5, Kravish 6, Perry 18, Osetkowski 4, Balcerowski 5, Ejim 2, Diaz, Carter 8, Tillie 13, Sima 7
1. Periyot: 24-26
Devre: 46-53
3. Periyot: 78-78
MANİSA
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