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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:57
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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) Saverio Lanzarini (İtalya) Mihkel Manniste (Estonya)

        Manisa Basket Divissa: Chiozza 14, Acuil 22, Besson 15, Thomas 17, Yunus Emre Sonsırma 5, Leon Apaydın, Cengizhan İvedi 2, White Jr. 20, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2

        Unicaja Malaga : Perez 2, Taylor 33, Barreiro 5, Kravish 6, Perry 18, Osetkowski 4, Balcerowski 5, Ejim 2, Diaz, Carter 8, Tillie 13, Sima 7

        1. Periyot: 24-26

        Devre: 46-53

        3. Periyot: 78-78

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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