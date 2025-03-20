Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası ölü bulundu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası ölü bulundu
        ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 18 Mart'tan bu yana aranan 94 yaşındaki Alzheimer hastası Muhammet Çamlıoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Çamlıoğlu'nun yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak evden ayrılan Çamlıoğlu'ndan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

        İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama başlattı.

        Tepeköy mevkisindeki ormanlık alandaki aramalarda Çamlıoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

        Cenaze, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Demirci'de 10 ton nohut tohumu dağıtıldı
        Demirci'de 10 ton nohut tohumu dağıtıldı
        Demirci'de görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor
        Demirci'de görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor
        Manisa Basket Avrupa'da havlu attı
        Manisa Basket Avrupa'da havlu attı
        Manisa Basket - Unicaja Malaga: 97-103
        Manisa Basket - Unicaja Malaga: 97-103
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönü...
        Manisa'nın ilçelerinde şehitler anıldı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönü...