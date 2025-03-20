Manisa'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Çamlıoğlu'nun yakınları, 18 Mart'ta jandarmaya başvurarak evden ayrılan Çamlıoğlu'ndan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

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