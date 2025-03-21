Turgutlu'da 3 bin fidan dağıtıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla 3 bin fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla 3 bin fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.
Turgutlu Orman Bölge Şefliği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirdi.
Burada vatandaşlara 3 bin fıstık ve servi fidanı dağıtıldı.
Etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya ve Orman Bölge Şefi Nuri İzanlı katıldı.
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