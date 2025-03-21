Demirci'de down sendromlu Cemre'ye protokolten ziyaret

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara ile protokol üyeleri 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Arslan ve Kara ile beraberindekiler ilk olarak Mithatpaşa Mahallesinde ikamet eden 7 yaşındaki down sendromlu Cemre Ceren Sönmez ve ailesiyle bir araya geldi.

Ziyaret anısına küç kıza çeşitli hediyeler verildi.

Heyet daha sonra Yaşlılar Haftası kapsamında Şehreküstü Mahallesinde yaşayan 95 yaşındaki Mehmet Kesgin'i evinde ziyaret edip sohbet etti.

Arslan ve Kara'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, Emniyet Müdürü Barış Kayar, İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Umut Otlu ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ünal Güldük de eşlik etti.