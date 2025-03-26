Demirci'de çocuklara özel iftar programı düzenlendi

Aysan, gazetecilere, ramazan ayının bereketini çocuklarla yaşamak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Hayırsever Kazım Aysan'ın ilçedeki bir restoranda gerçekleştirdiği etkinlikte 200 çocuk birlikte iftar yaptı.

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