Demirci'de çocuklara özel iftar programı düzenlendi
Manisa'nın Demirci ilçesinde çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.
Hayırsever Kazım Aysan'ın ilçedeki bir restoranda gerçekleştirdiği etkinlikte 200 çocuk birlikte iftar yaptı.
İftarın ardından çocuklara, pamuk şeker ve çikolata dağıtıldı.
Aysan, gazetecilere, ramazan ayının bereketini çocuklarla yaşamak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.
Programa Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.
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