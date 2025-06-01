Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:17 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        İlçe merkezindeki bir işletmede 1 Haziran'da yaşanan kavgada bıçakla yaralanan H.B. (41), tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        H.B'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

        H.B. ile A.Ö. (66) arasında 1 Haziran'da, bir işletmede tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.Ö, H.B'yi bıçaklamıştı.

        İlk müdahalesi Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Manisa'da mayısta yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 61 şüph...
        Manisa'da mayısta yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 61 şüph...
        Manisa'da buğday tarlasında yangın (2)
        Manisa'da buğday tarlasında yangın (2)
        Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Manisa'da buğday tarlasında yangın
        Manisa'da buğday tarlasında yangın
        Zehirlendikleri öne sürülen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü
        Zehirlendikleri öne sürülen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü
        'Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'u Marmara Gölü'ne verilmeli'
        'Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'u Marmara Gölü'ne verilmeli'