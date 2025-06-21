Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi.
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