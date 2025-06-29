Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Osmancık Mahallesi'nde 29 Haziran Pazar günü çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, Ö.T'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ö.T'nin ifadesinde, bağ evinde yastığın üzerinde kene gördüğünü, bunun üzerine yastığı yakıp bahçeye attığını söylediği öğrenildi.
- Yangın
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmüştü.
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