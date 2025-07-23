Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki orman yangını kontrol altında
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kayapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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